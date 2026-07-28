Serie B 2026-2027, ecco curiosità e statistiche delle 20 squadre partecipanti
La Cremonese parteciperà a un campionato di Serie B per la 34ª volta nella sua storia, dopo una stagione trascorsa nella massima serie italiana
Quella alle porte sarà la 95ª edizione della Serie B dalla nascita del torneo a girone unico (1929-1930) e la 53ª disputata con il format a 20 squadre.
La Toscana sarà la regione più rappresentata, con quattro club ai nastri di partenza: Pisa, Carrarese, Arezzo ed Empoli. Seguono Veneto e Campania, entrambe con tre società: Hellas Verona, Vicenza e Padova da una parte; Avellino, Benevento e Juve Stabia dall’altra.
Completano questo speciale podio Lombardia e Liguria, entrambe rappresentate da due squadre: Cremonese e Mantova per i lombardi, Sampdoria e Virtus Entella per i liguri.
Le premesse per vivere una stagione ricca di emozioni non mancano. Si riparte dai 973 gol realizzati nella Serie B 2025-2026, per una media di 2,56 reti a partita: il secondo dato più alto delle ultime dieci stagioni (dal 2016-2017), alle spalle soltanto del 2018-2019, quando la media fu di 2,59 gol per gara.
Ecco le curiosità e le statistiche delle 20 squadre della prossima Serie B edizione 2026-2027.
AREZZO
- L’Arezzo disputerà il suo 17° campionato di Serie B, tornando nella categoria dopo 19 anni: l’ultima partecipazione risale al 2006-2007.
- I toscani hanno perso (settembre 2005) e pareggiato (settembre 2006) le ultime due gare d’esordio in Serie B, entrambe contro il Mantova. L’ultimo successo alla prima giornata risale al settembre 2004 (3-1 contro il Catania).
ASCOLI
- L’Ascoli torna in Serie B dopo due stagioni di assenza. Sarà la 28ª partecipazione al torneo cadetto.
- Dopo una serie di cinque esordi utili consecutivi tra il 2018 e il 2022 (3 vittorie e 2 pareggi), i marchigiani hanno perso l’ultimo debutto, nell’agosto 2023 contro il Cosenza.
AVELLINO
- L’Avellino disputerà il suo 21° campionato di Serie B; tra le squadre campane, soltanto la Salernitana (31) conta più partecipazioni.
- Negli ultimi quattro campionati di Serie B, gli irpini hanno vinto soltanto una volta all’esordio stagionale (2017), raccogliendo un pareggio e due sconfitte nelle altre tre occasioni.
BENEVENTO
- Il Benevento torna in Serie B dopo tre stagioni e parteciperà a un campionato di B per la 6ª volta nella sua storia, diventando la quinta squadra campana con più di cinque stagioni disputate in B, dopo Salernitana (31), Avellino (21 considerando anche l’edizione 2026-2027), Napoli (12) e Juve Stabia (otto considerando l’edizione 2026-2027).
- Dopo quattro esordi utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi), le Streghe hanno perso il debutto più recente, nel 2022, contro il Cosenza (0-1).
CARRARESE
- Quinta partecipazione alla Serie B e terza consecutiva per la squadra toscana, dopo quelle del 2024-2025 e del 2025-2026. In generale, le prime due le aveva disputate nelle stagioni 1946-1947 e 1947-1948.
- La Carrarese non ha mai pareggiato la prima gara stagionale nelle quattro edizioni in Serie B: due vittorie e due sconfitte.
- Nella regular season 2025-2026, i giallazzurri sono stati la seconda squadra per numero di cross effettuati (913), dietro soltanto al Modena.
CATANZARO
- Il Catanzaro prenderà parte al campionato di Serie B per la quarta stagione consecutiva (la 32ª in generale); era dal periodo tra il 1972-1973 e il 1975-1976 che la squadra calabrese non disputava quattro edizioni di fila nel torneo cadetto.
- I giallorossi sono stati, con il Monza, una delle due squadre che hanno mandato in gol più giocatori differenti nella Serie B 2025-2026: 20 ciascuna.
- Nelle ultime 10 partecipazioni a un campionato di Serie B, il Catanzaro ha pareggiato ben otto volte il primo match stagionale disputato (1V, 1P).
CESENA
- Nella stagione 2026-2027, il Cesena disputerà per la 35ª volta il campionato di Serie B; tra le squadre dell’Emilia Romagna, solo il Modena (alla 55ª partecipazione) e la Reggiana (37) vantano più edizioni dei bianconeri nel torneo cadetto.
- Nelle ultime sei partecipazioni alla Serie B, il Cesena è rimasto imbattuto cinque volte (4V, 1N) all’esordio stagionale nel torneo. In particolare, dopo Il 2-1 e il 3-1 contro Carrarese e Pescara nell’agosto 2024 e 2025, i romagnoli potrebbero inanellare un successo nel primo incontro del torneo per tre stagioni consecutive per la prima volta nella loro storia.
CREMONESE
- La Cremonese parteciperà a un campionato di Serie B per la 34ª volta nella sua storia, la prima dal 2024-2025, dopo una stagione nel massimo torneo. Tra le squadre lombarde, solo Brescia (66), Monza (41) e Como (37) contano più edizioni disputate nel torneo cadetto rispetto a quella grigiorossa.
- Nelle sue ultime quattro partecipazioni al campionato cadetto, la Cremonese ha perso due volte il match d’esordio stagionale (1V, 1N), incluso il più recente nell’agosto 2024 (0-1 contro il Cosenza). I grigiorossi non perdono per due edizioni consecutive del torneo la gara inaugurale dal 1992-1996.
EMPOLI
- Questa sarà la 24ª partecipazione dell’Empoli a un campionato di Serie B, la seconda di fila dopo quella del 2025-2026. Tra le squadre toscane, soltanto il Pisa (prossima a disputare la 39ª) e il Livorno (27) ne contano di più.
- L’Empoli è imbattuto nella prima partita stagionale in Serie B in ognuna delle ultime 12 partecipazioni, pareggiandone tre e vincendone nove, incluse le tre più recenti (2019, 2020 e 2025); nelle prime 11 invece, gli Azzurri avevano collezionato soltanto un successo (4N, 6P).
- L’Empoli è stata la squadra che nella regular season della Serie B 2025-2026 ha segnato più gol di testa: 16.
HELLAS VERONA
- Questa sarà la 54ª volta in cui l’Hellas Verona giocherà un campionato di Serie B, la prima dal 2018-2019. Tra le squadre che disputeranno la competizione 2026-2027, solo il Modena (alla 55ª partecipazione) ha preso parte più volte al torneo rispetto a quella scaligera.
- Nelle ultime sei partecipazioni al campionato di Serie B, l’Hellas Verona ha perso solo una volta il primo match stagionale (nel 2011 contro il Pescara): due vittorie e tre pareggi completano il bilancio.
- Dopo l’1-1 con il Padova nell’agosto 2018, l’Hellas Verona potrebbe pareggiare il primo match stagionale in Serie B in due partecipazioni di fila per la prima volta dal biennio 1992-1993, quando impattò al debutto con Reggiana e Ancona.
JUVE STABIA
- La Juve Stabia prenderà parte a un campionato di Serie B per l’8ª volta nella sua storia, la terza di fila dopo il 2024-2025 e il 2025-2026; in generale, solo in un’occasione finora i campani avevano partecipato al torneo cadetto per tre edizioni consecutive: tra il 2011-2012 e il 2013-2014.
- Dopo cinque sconfitte nel match d’esordio stagionale nei primi cinque campionati cadetti disputati, la Juve Stabia è rimasta imbattuta nei due successivi: 3-1 contro il Bari nell’agosto 2024 e 1-1 contro la Virtus Entella, nell’agosto 2025.
VICENZA
- La prossima sarà la 38ª partecipazione a un campionato cadetto per il Vicenza, la prima dal 2021-2022; tra le formazioni provenienti dal Veneto, solo Hellas Verona (prossima alla 54ª), Venezia (40) e Padova (prossima alla 40ª) contano più presenze in Serie B.
- Il Vicenza ha vinto il Girone A della Serie C 2025-2026, con 89 punti e ben 20 di vantaggio sulla prima inseguitrice (l’Union Brescia, 69). Inoltre, considerando la regular season scorsa, la squadra veneta è stata quella con il secondo miglior attacco (69 reti, dietro alle 74 del Benevento).
- I biancorossi hanno perso il match d’esordio stagionale in Serie B in ognuna delle tre precedenti partecipazioni, sempre senza segnare (2016, 2020, 2021); l’ultima vittoria nella gara inaugurale del torneo risale al 2015-2016 (1-0 sul Modena).
MANTOVA
- Il Mantova parteciperà al campionato della Serie B per la 17ª volta nella sua storia; inoltre, sarà la terza volta in cui i virgiliani disputeranno almeno tre stagioni di fila nel torneo cadetto, dopo il triennio 1968-1969/1970-1971 e il quinquennio 2005-2006/2009-2010.
- Dopo avere collezionato quattro vittorie e cinque pareggi nel match d’esordio stagionale in Serie B nelle nove stagioni tra il 1969-1970 e il 2024-2025, il Mantova ha perso il più recente, nella scorsa edizione del torneo: 0-1 contro il Monza, nell’agosto 2025.
- Il Mantova ha registrato una media di 393 passaggi riusciti a partita nella regular season della Serie B 2025-2026: un dato interessante in termini di produzione di gioco, inferiore soltanto a quello del Venezia (436), vincitore del campionato la passata stagione.
MODENA
- La prossima sarà la 55ª partecipazione del Modena a un campionato di Serie B: record tra le squadre che prenderanno parte al torneo 2025-2026.
- Gli emiliani hanno vinto due degli ultimi tre match (1P) al debutto stagionale in Serie B: tanti quanti nei 13 precedenti incontri di questo tipo (5N, 6P). In particolare, dopo il 2-0 sulla Sampdoria dell’agosto 2025, i canarini potrebbero inanellare un successo all’esordio del torneo per due stagioni consecutive per la prima volta dal periodo tra il 1975 e il 1986 (quattro in quel caso).
- Il Modena è stato, con Monza e Virtus Entella, una delle tre squadre che hanno subito meno gol su azione nella regular season della Serie B 2025-2026: 22 ciascuna.
PADOVA
- Questo sarà il 40° campionato del Padova in Serie B; la squadra veneta disputerà almeno due stagioni di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra il 2009-2010 e il 2013-2014.
- Il Padova non ha vinto al debutto stagionale in Serie B in nessuna delle ultime sei edizioni disputate (4N, 2P); l’ultimo successo dei biancorossi nel primo incontro di un torneo cadetto risale all’agosto 2009 (1-0 contro il Modena).
- Il Padova è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su calcio d’angolo nella regular season della Serie B 2025-2026: 28% (11/39).
PALERMO
- Quella del 2026-2027 sarà la 48ª stagione del Palermo in Serie B; tra le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato cadetto, solo Modena (prossima alla 55ª) e Hellas Verona (prossima alla 54ª) contano più partecipazioni al torneo.
- I rosanero sono la squadra che ha pareggiato più partite (23) all’esordio stagionale in Serie B, ma dopo il 2-1 sulla Reggiana dell’agosto 2025 i siciliani potrebbero centrare due successi di fila in questo tipo di incontri per la prima volta dai tre tra il 1960 e il 1964.
- Il Palermo è stata, inoltre, la squadra che ha collezionato più clean sheet nella regular season della Serie B 2025-2026: 17.
PISA
- La prossima sarà la 39ª partecipazione del Pisa a un campionato di Serie B – la prima dal 2024-2025, dopo una stagione in Serie A – più di 10 rispetto a qualsiasi altra formazione proveniente dalla Toscana.
- Nelle ultime cinque partecipazioni a un campionato di Serie B, il Pisa non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due stagioni di fila nel match d’esordio, collezionando due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nel più recente degli incontri inaugurali nel torneo (agosto 2024) è arrivato un pareggio per 2-2 con lo Spezia.
- Il Pisa è la squadra che ha segnato più reti in percentuale su sviluppi di calcio piazzato durante la passata stagione: il 54%, ovvero 14 su 26.
SAMPDORIA
- La prossima sarà la 15ª partecipazione della Sampdoria a un campionato di Serie B, la quarta consecutiva; era dal periodo tra il 1999-2000 e il 2002-2003 che i blucerchiati non disputavano quattro edizioni di fila della competizione (quattro in quel caso).
- I blucerchiati hanno perso al debutto nello scorso campionato cadetto (0-2 contro il Modena) e finora non hanno mai rimediato un ko nella gara inaugurale nel torneo per due stagioni di fila.
- La Sampdoria è stata la squadra che nella Serie B 2025-2026 ha segnato meno gol sia in generale (35) che nel corso dei primi tempi: nove.
SÜDTIROL
- Questa sarà la quinta partecipazione alla Serie B per il Südtirol, record tra le squadre del Trentino Alto Adige. Inoltre, gli altoatesini sono soltanto una delle tre squadre, con Modena e Palermo, che prenderanno parte a ciascuna delle ultime cinque stagioni del torneo cadetto (2022-2023/2026-2027).
- Il Südtirol ha pareggiato due delle quattro gare all’esordio stagionale in Serie B, inclusa quella dell’agosto 2025 con il Catanzaro – completano il quadro una vittoria e una sconfitta.
- I tirolesi sono la squadra che nella Serie B 2025-2026 ha registrato la più alta percentuale di cross su azione riusciti: 25%. In termini assoluti, nessuna formazione ne ha completati di più: 153 come Palermo, Carrarese e Modena.
VIRTUS ENTELLA
- La Virtus Entella parteciperà al campionato di Serie B per l’ottava volta nella sua storia e disputerà il torneo in due edizioni di fila per la prima volta dal biennio 2019-2021.
- La squadra ligure è rimasta imbattuta nel primo match stagionale in Serie B in ognuna delle ultime tre partecipazioni: una vittoria nel 2019 e due pareggi nelle due annate successive (2020 e 2025).
- I biancocelesti sono stati la squadra che ha raccolto più punti in casa in percentuale nella regular season della Serie B 2025-2026: l’81% (34/42).