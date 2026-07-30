Cremonese, ora è ufficiale: il portiere Gianluca Saro ceduto al Foggia

La notizia circolava ormai da tempo e ora è diventata ufficiale. La Cremonese ha ceduto al Foggia il portiere Gianluca Saro.

Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Calcio Foggia 1920 i diritti alle prestazioni sportive di Gianluca Saro”.

“Nelle stagioni vissute all’ombra del Torrazzo – prosegue la nota stampa della Cremonese -, il classe 2000 ha giocato 13 partite complessive tra Serie B e Coppa Italia, contribuendo al raggiungimento della finale playoff del 2023-2024″.

“Il club grigiorosso – così termina il comunicato – ringrazia Gianluca per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

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