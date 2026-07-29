Cremonese recuperata nel finale: finisce 1-1 il test con il Cittadella

Giornata di test per la Cremonese che dopo la seduta d’allenamento di questa mattina ha fronteggiato nella prima amichevole in quel di Ronzone l’ambizioso Cittadella, reduce dal successo per 1-0 maturato ai danni del Torino.

Primo tempo ricco di emozioni, con i grigiorossi abili nel rendersi pericolosi da situazioni di palla inattiva. Al minuto 25 è proprio dagli sviluppi di corner che Folino anticipa Zanellati e sblocca il match a pochi secondi dalla pausa di metà tempo, tra l’esultanza dei quasi 250 tifosi presenti e quella del presidente onorario Cavalier Giovanni Arvedi, oggi presente per sostenere la squadra a bordocampo.

Poco dopo il vantaggio Cremonese vicina all’immediato raddoppio, Vandeputte apre per De Luca che dal cuore dell’area di rigore addomestica magistralmente il suggerimento del compagno e libera una conclusione potente che si infrange sulla traversa. La squadra di Musso non resta a guardare e con il passare dei minuti alza la pressione e i giri del motore, al 31’ Rabbi raccoglie un lancio in profondità e a duello con Bianchetti si ritaglia lo spazio per il tiro, trovando la risposta dell’ottimo Agazzi che si distende e disinnesca la minaccia.

Cittadella che resta in pressione e attraverso una riaggressione alta ben organizzata recupera due palloni e tenta ripetutamente la conclusione dalla distanza prima con Ghezzi e poi con Zilio, incontrando però la precisa risposta dell’estremo difensore grigiorosso Agazzi. Al 45’ minuto preoccupazione per Barbieri, costretto a lasciare il campo a seguito di un fortuito scontro con Fabbri.

Secondo tempo giocato su buoni ritmi, complice la girandola dei campi attuata simultaneamente dalle due squadre al minuto 60, ma più scarno di occasioni rispetto al frizzante primo tempo.

Al 50’ Ripartenza Cremonese con De Luca che da destra apre dalla parte opposta per l’accorrente Nasti, il numero 10 grigiorosso entra in area e cerca la porta, ma la conclusione viene murata e respinta. Dopo venti minuti di gestione è il Cittadella a rendersi pericoloso, traversone dalla sinistra di Ndrecka raccolto a centro area da Ekuban, che anticipa Jack e incorna trovando l’intervento di Festa.

Un solo minuto più tardi è il neo acquisto grigiorosso Simone Pontisso ad innescare Stuckler in profondità, il classe 2004 scatta sul filo del fuorigioco e tenta il tocco sotto per sorprendere il portiere Maniero, ma il tentativo si spegne sul fondo. Al minuto 82 il Cittadella regola i conti, Falcinelli riceve al limite dell’area e dopo essersi aggiustato la palla sul mancino incrocia con precisione e infila Festa sul palo lontano fissando il risultato sull’1-1 finale.

IL TABELLINO:

Cremonese (4-2-3-1): Agazzi (45’ Festa), Folino (60’ Tosi), Bianchetti (60’ Grassi), Luperto (60’ Jack), Pezzella (60’ Rocchetti), Gerli (60’ Lottici Tessadri) , Collocolo (60’ Pontisso), Barbieri (45’ Lordkipanidze), Nasti (60’ Stuckler), Vandeputte (60’ Berti), De Luca (60’ Djuric). All.: Giampaolo

Cittadella (3-5-2): Zanellati (45’ Maniero), Gobbato (60’ Cecchetto), Zilio (60’ Toffanin), Casolari (60’ Martella), Redolfi (60’ Ndrecka), Frisenna (60’ D’Alessio), Ghezzi (45’ Falcinelli), Crialese (60’ Ekuban), Rabbi (60’ Falcinelli), Ihnatov (60’ Paolucci), Fabbro (60’ Barberis). All.: Musso.

Reti: 25′ Folino, 82′ Falcinelli.

Amedeo Di Benedetto

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