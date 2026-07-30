Europei di Varese, la Canottieri Bissolati in gara con Giacomo Gentili ed Elena Sali

La Canottieri Bissolati raddoppia agli Europei Assoluti di canottaggio, in programma da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto sul Lago di Varese. Tra i cinquanta azzurri selezionati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici figura infatti, oltre al campione del mondo Giacomo Gentili, anche Elena Sali, chiamata a rappresentare l’Italia nella manifestazione continentale che vedrà al via 31 nazioni e oltre 450 atleti.

Per Gentili si tratta di un nuovo appuntamento di prestigio internazionale. Il campione del mondo e vicecampione olimpico sarà impegnato nel quattro di coppia maschile insieme a Luca Chiumento, Luca Rambaldi e Andrea Panizza, equipaggio che punta a confermarsi tra i protagonisti del panorama europeo.

Per Elena Sali arriva invece la convocazione nel doppio Pesi Leggeri femminile, la specialità di un’altra bissolatina doc, la campionessa olimpica Valentina Rodini. Sali, fresca di laurea magistrale all’Università Cattolica farà coppia con Melissa Schincariol.

Gli Europei rappresentano un appuntamento di grande rilievo anche per il movimento lombardo. Sul campo di regata della Schiranna l’Italia schiererà complessivamente 21 equipaggi tra settore olimpico, Para Rowing e Pesi Leggeri, con una significativa presenza di atleti tesserati per le società lombarde.

Le regate prenderanno il via venerdì con batterie e semifinali, mentre sabato e domenica saranno assegnati i titoli continentali.

Per Sali in queste ore è arrivata anche la notizia della convocazione da parte di FederCusi per i Mondiali Universitari che si terranno dal 13 al 15 agosto, a London (Canada). Oltre a lei di Cremona anche Alessandra Grasselli della Canottieri Flora.

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