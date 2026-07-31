Canottaggio, tre cremonesi in maglia azzurra ai Mondiali Under 19

Ci sarà anche un po’ di Cremona ai Campionati del Mondo Under 19 di canottaggio, in programma dal 6 al 9 agosto a Plovdiv, in Bulgaria. Tra i 49 atleti convocati dal Direttore Tecnico Luigi De Lucia figurano infatti Emma Caratozzolo della Canottieri Baldesio e Matteo Miglioli e Francesca Sasso della Canottieri Bissolati, pronti a rappresentare l’Italia nel più importante appuntamento internazionale della categoria.

Per Emma Caratozzolo la convocazione assume un valore particolare. Al primo anno nella categoria Under 19, la giovane atleta della Baldesio è riuscita a conquistare un posto nella squadra azzurra e sarà impegnata nel quattro di coppia femminile, dove occuperà il posto numero 2.

Un risultato che premia il percorso di crescita dell’atleta, come sottolinea il consigliere del canottaggio e allenatore della Baldesio Giancarlo Romagnoli: “Come primo passo di una futura carriera nel nostro mondo, partecipare ai Mondiali Under 19 da primo anno di categoria è sicuramente un ingresso di sicuro valore per lei. Fondamentale è essere tra le prime sette atlete di coppia a livello nazionale, questo grazie al suo indiscutibile impegno quotidiano per entrare in maglia azzurra”.

Anche la Canottieri Bissolati festeggia una doppia convocazione. Matteo Miglioli, al primo anno Under 19, sarà il capovoga del quattro di coppia, un ruolo di responsabilità in un equipaggio che punta a migliorare quanto fatto agli Europei.

“Con Matteo abbiamo lavorato molto sull’evoluzione della barca e arriviamo a questo Mondiale con ambizioni diverse rispetto all’Europeo. Ha fatto un ulteriore step di crescita ed è stato promosso capovoga: vogliamo disputare un Mondiale competitivo”, spiega il responsabile tecnico della Canottieri Bissolati Luca Manzoli.

Nel doppio femminile sarà invece titolare Francesca Sasso, che insieme alla compagna di barca, entrambe ancora Under 17, avrà l’opportunità di vivere un’esperienza internazionale di altissimo livello. “Il sogno sarebbe centrare una finale, ma già il percorso che le ha portate fino al Mondiale vale la pena di essere stato fatto. Sarà un’esperienza preziosa in vista delle prossime stagioni”, conclude Manzoli.

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