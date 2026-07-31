Mercato Cremonese: priorità a destra, nel mirino c’è anche Vogliacco del Genoa

Il direttore sportivo della Cremonese Christian Botturi lavora sempre sul fronte mercato. Le sedute di allenamento nel ritiro di Ronzone, ma anche l’ultima amichevole disputata contro il Cittadella, hanno confermato le valutazioni che la società grigiorossa, assieme al tecnico Marco Giampaolo, aveva fatto nei giorni scorsi. In questo momento la priorità è sicuramente a destra, dove la Cremo ha bisogno di un altro terzino e di due esterni alti a piede invertito.

A tal proposito, c’è una lista di nomi di possibili rinforzi annotata sul taccuino di Botturi. Tra i profili monitorati, c’è sicuramente quello di Alessandro Vogliacco, difensore duttile di proprietà del Genoa, con il contratto che scadrà a giugno del 2027 e che il tecnico De Rossi ha già messo sul mercato. C’è anche il Monza che si sta interessando al giocatore, che può agire sia da centrale difensivo che da terzino destro. Vogliacco è reduce da una stagione trascorsa in prestito in Grecia, al PAOK Salonicco, dove ha disputato anche l’Europa League.

Nella lista di nomi presi in considerazione dalla Cremonese c’è anche quello di Andrea Giorgini della Juve Stabia, che nello scorso campionato di Serie B ha totalizzato 35 presenze in regular season e 3 ai playoff, realizzando anche un gol. Anche Giorgini, come Vogliacco, è un elemento duttile, che può fare il centrale o l’esterno basso a destra.

Ma il direttore sportivo grigiorosso si mantiene attivo anche per quanto riguarda le possibili uscite. Due club brasiliani si stanno interessando ad Antonio Sanabria. Si tratta dell’Atletico Mineiro e del Vasco da Gama. Sanabria è reduce dal Mondiale disputato con la maglia del Paraguay e non è stato nemmeno convocato per il raduno e per il ritiro di Ronzone. Non è un segreto che si tratta di un elemento che vanta mercato in Serie A e all’estero e che quindi è destinato ad essere ceduto.

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