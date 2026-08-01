Autostrada per Mantova, estate d’attesa per l’offerta vincolante di Strade Veloci srl
Il 31 agosto dovrebbe essere la data limite, oltre la quale scatterà la due diligence tra i soci di Centropadane e il privato. Intanto rinnovato il Cda della partecipata: Giulia Gallusi al posto di Mara Pesaro
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I soci dei Centropadane Spa si sono riuniti martedi scorso 28 luglio per il rinnovo del consiglio di amministrazione presieduto da Massimo Ottelli. Una compagine confermata nella quasi totalità con l’eccezione dell’ingresso, come membro nominato dalla Provincia di Cremona, di Giulia Gallusi, subentrata a Mara Pesaro dimissionaria avendo assunto un incarico nell’ente di corso Vittorio Emanuele.
Un futuro impegnativo quello che attende la società partecipata per il 25,32% dagli enti locali cremonesi (Provincia 15,54%; Comune 4,07%; Camera di Commercio 5,71%) con gli omologhi bresciani a detenere il maggior numero di quote (42,4%). Entro il 31 agosto (a meno di proroghe come già avvenuto in precedenza) è attesa la presentazione dell’offerta vincolante per l’acquisto delle quote pubbliche da parte della srl Strade Veloci che lo scorso anno, dopo varie aste andate deserte, aveva manifestato interesse presentando successivamente un’offerta non vincolante.
Per quanto riguarda la parte economica, la cifra messa sul piatto del privato rientra nella forbice stabilita nella perizia di stima, circa 47 milioni di euro; restano però diversi altri aspetti da valutare da entrambe le parti. A questo servirà la due diligence che farà seguito alla presentazione dell’offerta.
Come noto, per gli enti cremonesi l’obiettivo è risolvere il contenzioso tra Regione (tramite la partecipata Aria) e Stradivaria (controllata da Centropadane) sbloccando così la possibilità di realizzare l’autostrada per Mantova.
L’ulteriore passaggio propedeutico alla cessione delle quote sarà la modifica dello statuto di Centropadane per consentire che la maggioranza del capitale sia detenuta da privati.