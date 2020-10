La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la condanna per furto emessa il 30 aprile del 2018 a Cremona nei confronti di Lucretia, 51 anni, romena, ex dipendente dell’osteria ‘Il Foppone’, accusata di aver rubato alimenti dal locale. Per lei, confermati 9 mesi di reclusione e 300 euro di multa, più le spese legali. La parte civile era rappresentata dal titolare attraverso l’avvocato Massimiliano Cortellazzi.

I frequenti furti di alimenti dalla dispensa erano stati messi a segno dal primo novembre del 2012 al 28 febbraio del 2013. La ladra, dipendente dal 2009, era stata scoperta grazie alle immagini di una telecamera piazzata nel magazzino proprio dal titolare, che non riusciva a capacitarsi dell’incongruenza tra il numero di pranzi serviti e le giacenze del magazzino. Insospettito, e a quel punto convinto che qualcuno si intrufolasse nella dispensa per sottrarre gli alimenti, aveva escogitato un piano: installare nel locale una telecamera con sensore di movimento: ad ogni accesso si attivava e registrava. Erano i primi di novembre del 2009. Grazie allo stratagemma della telecamera, il titolare aveva scoperto l’identità del ladro, o meglio della ladra: la sua dipendente Lucretia. L’occhio elettronico l’aveva registrata mentre ogni giorno, e a volte anche in più momenti della giornata, infilava la merce nella borsa.

In primo grado, nelle sue conclusioni, l’avvocato Cortellazzi aveva rimarcato la “gravità dei fatti”, proprio perché accaduti sul posto di lavoro e perché la donna aveva approfittato della fiducia del suo datore di lavoro, derubandolo, con cadenza giornaliera e anche in più occasioni nella stessa giornata, di bottiglie di grappa, confezioni di farina, olio di oliva, noci e quant’altro. “Legittimo”, poi, per il legale, come stabilito anche da una sentenza della Cassazione, il fatto di posizionare una telecamera “a guardia del patrimonio aziendale”.

Sara Pizzorni