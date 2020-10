Sono state premiate questa mattina, domenica 18 ottobre, nell’ambito della Festa del Torrone, le 4 eroine del Covid. Si tratta della videomaker Sasha Achilli, della violinista Lena Yokoyama, dell’infermiera Elena Pagliarini e dell medico Francesca Mangiatordi. Le 4 donne hanno ricevuto il Torrone d’Oro 2020, premio cheviene consegnato a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo. Nato nel 2008, il riconoscimento “valorizza le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere del territorio cremonese nella propria attività artistica, professionale e umana”. E tutte e quattro le vincitrici di quest’anno hanno dato valore e significato a Cremona durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria, ognuna con le proprie competenze e qualità. Achilli ha firmato un docufilm sull’emergenza Coronavirus all’ospedale di Cremona, Yokoyama è stata la violinista che suonò sul tetto dell’ospedale di Cremona durante il lockdown, trasmettendo “un segnale di speranza a tutto il mondo”, mentre Pagliarini e Mangiatordi sono state in prima linea nella lotta al virus come professioniste e si sono rese protagoniste anche dello scatto fotografico divenuto simbolo dell’incessante ed estenuante lavoro degli operatori sanitari: dietro l’obiettivo il medico di pronto soccorso all’ospedale Maggiore di Cremona Mangiatordi che immortalò l’infermiera Pagliarini esausta.