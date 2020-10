Coprifuoco dalle 23.00, media e grande distribuzione chiusi nei weekend. Sono questi i principali provvedimenti che Regione Lombardia intende adottare e che hanno incontrato il parere favorevole del ministro della Salute Roberto Speranza.

A partire da giovedì 22 ottobre, dunque, si chiude tutto dopo le 23.00 fino alla 5.00. In quella fascia oraria non ci si potrà spostare, salvo casi che verranno stabiliti, ma che con ogni probabilità saranno gli stessi già introdotti durante il lockdown: motivi di salute, di lavoro o di comprovata necessità.

La stretta sugli esercizi commerciali però riguarda anche il fine settimana. Regione dovrebbe disporre infatti la la chiusura della media e grande distribuzione commerciale durante il weekend, tranne che per gli esercizi di generi alimentari (tra cui i supermercati) e di prima necessità, come ad esempio le farmacie, anche se si attende l’ordinanza per capire esattamente quali attività potranno rimanere aperte.