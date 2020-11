Nell’anno della pandemia le celebrazioni della solennità di tutti i santi e la commemorazione dei defunti assumono un significato ancora più sentito e profondo. Tanti i cremonesi che fin dalla domenica mattina hanno raggiunto il civico cimitero per portare un fiore ai propri cari scomparsi.

In occasione della commemorazione dei defunti, i cittadini che si recano al Civico Cimitero potranno usufruire del trasporto gratuito grazie al potenziamento delle linea M con bus identificati dalla scritta “Servizio Cimitero”. Il servizio messo a disposizione dal Comune di Cremona in accordo con Km – Arriva sarà attivo dalle 9 alle ore 16 con partenza ogni ora da piazza della Libertà. lato Comando Polizia Locale. e ogni 30 minuti dalla stazione ferroviaria, e avrà come destinazione entrambe le entrate del Civico Cimitero, quella da via dei Cipressi e quella principale in via Cimitero.

Nel pomeriggio di lunedì 2 novembre al cimitero di Cremona si svolgerà la tradizionale liturgia in suffragio di tutti i fedeli defunti: la celebrazione, che avrà luogo alle 15 presso il monumento centrale, sarà in forma ridotta rispetto al solito: anche in questo caso, per permettere a tutti di unirsi spiritualmente a questo momento di preghiera, sarà offerta la diretta web sui canali della diocesi. La Messa delle 18 in Cattedrale, sarà diffusa in diretta su Cremona1

Martedì 3 novembre, alle 18 in Cattedrale vi sarà poi anche una Messa in suffragio dei vescovi defunti.