Un documento con cui si impegnano il sindaco e la Giunta “a intraprendere ulteriori misure di sostegno economico a favore delle categorie e dei lavoratori in difficoltà per le conseguenze dell’emergenza sanitaria, in relazione a interventi sia di riduzione di tassazione/tariffe sia di contribuzione, nei limiti della disponibilità economica del bilancio e nelle opportunità e norme di Leggi nazionale e regionali”: questa la richiesta contenuta nell’ordine del giorno depositato dalle forze di maggioranza e sottoscritto dai tre capigruppo (Roberto Poli – Pd, Enrico Manfredini – Fare Nuova la Città e Lapo Pasquetti – Sinistra per Cremona).

“Ora che è stato emanato l’ultimo Dpcm risultano ancora più rafforzati i tre punti centrali dell’ordine del giorno” commenta Poli. “La gravità della situazione richiede la necessità di evitare polemiche politiche e scollamenti tra Stato, Regioni ed enti Locali. Come ha detto anche il Papa ‘da questa situazione potremo uscire solo insieme, come umanità intera’. Non è accettabile prestare il fianco alle comprensibili preoccupazioni dei cittadini in merito alla crisi economica e sociale.

Stato e Regione devono dare risposte certe e immediate, sia in termini di chiarezza di normative sia in termini di indennizzo economico per le categorie più colpite.

L’Amministrazione comunale, anche alla luce dell’ultimo dpcm e dell’inserimento della Lombardia in zona rossa, è chiamata a sforzi straordinari per individuare misure di sostegno economico, come già avvenuto nella prima ondata Covid come elencato nel testo dell’odg”.

IL DOCUMENTO