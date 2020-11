Ha suscitato sorpresa e attirato la curiosità di quanti si trovavano ancora in centro a Cremona, una mucca portata a spasso tra piazza del Comune e piazza Stradivari. Nessuna protesta, né una fuga dell’animale. Nell’ambito della Fiera del Bovino, che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus si terrà in una nuova forma digitale, infatti, è stato chiesto (ed ottenuto) il permesso di girare alcune immagini che saranno utilizzate come video promozionali. Così, oltre al centro, la mucca ha ‘visitato’ anche altri luoghi cittadini, a cominciare dalla stazione. La protagonista delle riprese, è una vacca dell’azienda agricola Quaini.