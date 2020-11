Ci sono anche Chiara Ferragni e Fedez tra i premiati dell’Ambrogino d’oro 2020. Insieme a loro anche il cantautore Fabio Concato e Sergio Escobar, ex direttore del Piccolo Teatro. Insieme a loro benemerenze saranno assegnate anche ad altri esponenti del mondo milanese, mentre la Grandemedaglia d’oro alla memoria andrà agli operatori sanitari caduti sul lavoro a causa del Covid. I Ferragnez saranno premiati durante una cerimonia prevista per il 7 dicembre, anche se rimangono da capire le modalità con cui si svolgerà, sebbene, in ogni caso, dovrebbe essere in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Chiara Ferragni e Fedez riceveranno l’onoreficienza per il loro impegno durante la prima ondata della pandemia. In particolare i due avevano promosso una raccolta fondi che aveva permesso di realizzare all’ospedale San Raffaele un nuovo reparto di terapia intensiva.