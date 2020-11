In questo primo mese dall’inizio del concorso di disegno dedicato al Natale e rivolto a tutti i bambini Under 13 si sono superate le 250 iscrizioni, siamo fiduciosi di poter raggiungere quota di 500 iscritti. In questi giorni è stata definita anche la giuria che il 4 gennaio decreterà il vincitore simbolico di questo concorso che per ragioni logistiche terminerà la notte del 23 dicembre. E’ con piacere che vi presentiamo in anteprima i componenti della giuria che hanno subito accettato di voler farne parte: Ulisse Gualtieri artista e pittore cremonese, membro della commissione artistica dell’Associazione Artisti Cremonesi (A.A.C.), Sveva Gerevini Campionessa nazionale di Epthathlon 2020, Katja Acquaroli, presidente dell’Agenzia Sapiens Lavoro Spa, Giuseppe Poeta, Playmaker LBA e capitano della Vanoli Basket, Massimo Brugnini, Presidente dell’associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori, Andrea Badioni, Presidente della Confcommercio di Cremona, Ruth Vanoli Presidente della Vanoli Basket Young.

Come anticipato la premiazione si svolgerà il 4 gennaio presso la sede dell’agenzia Sapiens Lavoro Spa e sarà presentata da Giovanni Palisto di Cremona 1TV e da Francesca Cerati Vice Presidente dell’Associazione. Naturalmente questo è il nostro programma, purtroppo a causa dell’emergenza che l’intero paese sta attraversando non possiamo garantire di poter svolgere la premiazione con la presenza di tutti i bambini che si sono impegnati a realizzare i loro disegni, per questo motivo si procederà con un’estrazione pubblica dei primi 30 finalisti per giungere poi alla premiazione finale del vincitore che si porterà a casa la nuovissima PlayStation 5. Tutta l’iniziativa ideata dall’Associazione Bi.Genitori ODV è stata possibile grazie al sostegno di alcune aziende del territorio e nazionali.

In questi giorni Palmiro Fanti presidente dei Lions Club di Casalbuttano e la nostra Vice Presidente Francesca Cerati, sono impegnati per cercare di organizzare un premio speciale per un “Disegno di Classe” che sarà assegnato ad un’intera classe che si sarà iscritta al concorso. Ricordiamo ancora una volta che la partecipazione è gratuita, c’è solo l’obbligo dell’iscrizione sul sito dedicato (https://bigenitori.it/eventi-2.html) dove è possibile anche leggere le principali indicazioni e visionare parte dei premi in palio