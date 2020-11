Prima giornata in zona arancione per Cremona: negozi aperti, tante persone in centro. Lento, ma costante, il crescendo di presenze in centro città, tra shopping e un semplice giro per le vie di Cremona, anche grazie alla bella giornata. Ecco gli umori dei cremonesi dopo il secondo lockdown.

Servizio di Simone Arrighi

Foto e riprese video di Francesco Sessa