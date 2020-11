Sono 3256 gli alunni di seconda media e 3.171 quelli di terza, che questa mattina, lunedì 30 novembre sono tornati in classe in tutta la provincia, grazie al passaggio della Lombardia in zona arancione. Ingressi scaglionati, termoscanner, gel igienizzanti e mascherine: la speranza di alunni e genitori è che la didattica a distanza possa rimanere solo un ricordo.

Le impressioni raccolte, tra studenti e insegnanti, alla scuola Campi al rientro in classe.

Servizio di Simone Arrighi

Foto e riprese video Francesco Sessa