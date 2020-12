“Questo Natale sarà segnato dalla sofferenza di tante famiglie, ma deve essere anche un Natale di una comunità che sa farsi prossima e prendersi cura reciprocamente”. Sono queste le parole del ministro alle Pari Opportunità Elena Bonetti, intervenuta nella mattina di oggi a Ore 12, la trasmissione della tv Cremona 1. “La parola ‘responsabilità’ – ha aggiunto Bonetti – che deve guidare il comportamento di ciascuno di noi deve affiancarsi alla parola ‘cura’. Da un lato dobbiamo evitare in tutti modi occasioni di socialità non controllata, ma dall’altro dobbiamo prenderci cura delle persone più fragili e sole”. Il ministro ha quindi aggiunto: “Ho chiesto che fosse considerato per le famiglie italiane un elemento di necessità il fatto di potersi spostare da un comune all’altro per andare a trovare una persona sola: in quel segno di solidarietà e prossimità possiamo ripartire. Non si tratta di allentare la regola, ma riconoscere che le persone hanno bisogno di relazione”.

(Nel video l’intervista completa rilasciata a Ore 12)