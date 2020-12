Aveva suscitato indignazione (leggi QUI) l’episodio di vandalismo avvenuto a inizio dicembre fa ai danni di una insegnante di Cavatigozzi: i vetri della sua auto, una vecchia Ford, strumento indispensabile per recarsi al lavoro, erano stati rotti da sconosciuti mentre l’auto era parcheggiata in strada vicino al campetto sportivo di Cavatigozzi. Grazie ad una raccolta fondi avviata tramite Facebook da una conoscente, nel giro di due settimane sono stati raccolti circa 650 euro, la somma necessaria a sostituire tutti i vetri. “Le donazioni pervenute via FB e le donazioni a me consegnate in contanti – spiega chi ha avuto l’iniziativa di far partire la gara di solidarietà – hanno consentito di coprire l’intero importo necessario. A voi tutti da parte della Maestra Mara un grande ringraziamento”.