Ergastolo per l’omicidio con l’aggravante della premeditazione. Questa la richiesta del pubblico ministero Vitina Pinto, nei confronti dell’operaio ivoriano Kouao Jacob Danho, 38 anni, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futuli motivi per la morte della figlia Gloria, di soli due anni.

L’imputato, difeso dagli avvocati Giuseppe Tolomini e Giuseppe Bodini, si era difeso nell’udienza dello scorso 12 ottobre, sostenendo di aver perso la testa: “Mi ha preso la follia”, aveva detto, “una follia non naturale, ero vittima di una stregoneria”. Danho aveva spiegato di non aver avuto nulla contro la bambina, addossando la colpa alla famiglia e alle amicizie della sua ex compagna, in particolare alla madre di lei e a una sorta di ‘zia’, una santona che Audrey Isabelle, la mamma di Gloria, frequentava in Costa d’Avorio e con la quale pregava. Secondo Danho, che non era ben visto dalla famiglia di lei, quella santona aveva “poteri di creare del male a distanza anche in Italia”. La stregoneria, i problemi con la mamma della piccola e con i genitori di lei, il lavoro che non andava bene, che era a tempo determinato e che rischiava di perdere “perchè non ero concentrato”, avevano creato una “grossa confusione mentale” nell’imputato, ritenuto però capace di intendere e di volere.

La mattina dell’omicidio, avvenuto il 22 giugno del 2019, Danho era andato a prendere la figlia nella casa protetta dove lei viveva con la madre. L’avrebbe tenuta lui fino alle 17. Erano passati dal mercato, dove lui le aveva comprato un vestitino, delle banane dolci e delle caramelle. Una volta a casa, nell’abitazione di via Massarotti dove lui viveva da solo, Danho aveva messo nel microonde un cibo tipico ivoriano “che a Gloria piaceva molto” e si apprestava a preparare una frittata con le cipolle per il pranzo. Ad un certo punto aveva preso il coltello che aveva in mano per tagliare le cipolle e aveva accoltellato due volte la figlia, una al polmone e una all’addome, dopodichè si era ferito egli stesso. “Ho avuto una crisi”, aveva detto l’imputato in aula, “stavo passando un momento difficile, ero abbattuto e disperato, mi è venuto l’impulso di uccidermi e di uccidere mia figlia. Pensavo che sua madre non l’amasse”. L’uomo aveva anche aggiunto che non andava d’accordo con i genitori di lei: “avevo avuto delle discussioni con loro, dicevano che lei non era venuta in Italia per fare dei figli con un negro”. Nella casa del delitto, gli inquirenti avevano trovato un testo scritto in francese sul retro di un calendario: ‘Audrey vivi senza di noi…e anche Gloria non è mai stata amata nè da te nè da tuo padre e tua madre. Aspetta la compensazione per diventare ricca”. Un manoscritto che Danho aveva sostenuto di aver scritto tre settimane prima di uccidere la figlia. Per l’accusa, una prova della premeditazione. Non così per l’imputato, che ha negato di aver premeditato il delitto.

Sara Pizzorni