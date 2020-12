Presentato in ospedale l’avvio della campagna vaccinale anti Covid. Il direttore dell’Asst Giuseppe Rossi ha dato avvio a quello che anche per Cremona è il V-day regionale e mondiale. “La comunità cremonese ci è stata molto vicino durate la prima fase – ha detto Rossi – non a caso abbiamo qui il Prefetto, il Sindaco, tutti coloro che fin da subito ci hanno affiancato in momenti tanto difficili. Oggi diamo il segnale di una possibile rinascita non solo nostra, non solo italiana, ma mondiale. E’ un momento rappresentativo e simbolico, abbiamo 50 dosi da somministrare ai rappresentanti delle varie categorie che operano nel mondo della sanità. Oggi vogliamo dare un segnale che nessuno è escluso da questa campagna: è l’unico strumento che noi abbiamo per uscire da questo incubo”.

Tra coloro che oggi si sono prestati a fare da testimonial, una rappresentante degli addetti alle pulizie, alla ristorazione, la presidente della Croce Rossa e i presidenti degli Ordini professionali, medici, infermieri, farmacisti. “Un particolare grazie – ha detto ancora Rossi – alla dottoressa Antonella Laiolo, responsabile vaccinazioni, persona poco appariscente ma estremamente operativa”. A rappresentare l’Ats, la dottoressa Silvana Cirincione, direttore sanitario. Da parte di tutti, la sollecitazione a sottoporsi senza timori alla vaccinazione.

Giuliana Biagi

L’INTERVISTA VIDEO AI MEDICI ANGELO PAN, MONIA BETTI E AL PRESIDENTE DELL’ORDINE INFERMIERI ENRICO MARSELLA