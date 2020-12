Marcello Ventura va all’attacco del piano neve comunale, sull’onda delle numerose segnalazioni di strade impraticabili arrivate in giornata. “Dove sono stati – si chiede il consigliere di Fratelli d’Italia – fino a fine mattina, i 55 mezzi sgombraneve? E’ proprio adesso, in serata, che bisognerebbe spargere sale il più possibile, prima che domani mattina la città sia una pista di pattinaggio. Mi domando: possibile che ogni anno sia peggio?”, continua Ventura ironizzando sul post di questa mattina del sindaco Galimberti. “Era meglio che non raccomandasse di non fare spostamenti, ma che si preoccupasse dell’efficacia del piano antineve’!”

“Mi hanno anche chiamato due autisti, dicendo che erano in ritardo perché pattinavano e hanno danneggiato i loro mezzi. Questa nevicata era abbondantemente prevista, bisognava agire spargendo sale prima che cominciasse a nevicare. Ho segnalato due volte queste cose all’assessore Pasquali che molto gentilmente mi ha ascoltato, ma forse si fida un po’ troppo di Aem”. Tante pecche nella gestione di questo piano neve, secondo Vantura: “per non parlare di come hanno pulito di traverso gli incroci lasciando cumuli in mezzo e a bordo strade”.