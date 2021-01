Non ha dubbi Evelino Abeni, soglia degli 80 anni superata da non molto, sull’opportunità di prendere il vaccino antiCovid. Personaggio pubblico, noto per la lunga militanza politica e sindacale ed esperto di musica operistica, autore di sabbi biografici su cantanti quali Modesti, Basiola, Protti, è convinto che fare la vaccinazione sia un bene e si augura di rientrare nel novero di chi sarà chiamato per primo. “Ho molte patologie e proprio per questo sono molto determinato a farlo. Non temo che ci siano controindicazioni, mi fido di quello che mi dirà il mio medico: il punto qui non sono gli eventuali rischi del vaccino, ma la paura del coronavirus, abbiamo visto cosa provoca”. E se dovesse arrivare in ritardo, come l’antinfluenzale, anche per le categorie più a rischio? “Lo farei lo stesso, quando verrà il momento e mi chiameranno, lo farò”. “Sono agli arresti domiciliari – ironizza Abeni – sto rinunciando alle amicizie ma credo che sia necessario farlo in questo contesto. Quindi, vivo di libri e musica”.

La categoria degli anziani oltre gli 80 anni è considerata tra quelle che prima di altre avranno la possibilità di vaccinarsi, ma non subito. Oggi 4 gennaio si è avviato il piano effettivo di somministrazione massiccia che per ora coinvolge unicamente gli operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale dei presidi residenziali per anziani. Si prevede una capacità di somministrazione iniziale fino a 10.000 dosi al giorno, che potrà essere successivamente incrementata fino a 15.000.

In prima linea oggi all’Asst, la responsabile del Servizio Vaccinazioni dell’ASST Antonella Laiolo: “In questi giorni siamo sottoposti ad un impegno notevole, l’obiettivo è fare tanto in pochissimo tempo per raggiungere la copertura vaccinale fra gli operatori sanitari. La copertura vaccinale, per gli studi fin’ora eseguiti, ha una durata di almeno 9-12 mesi, si raggiunge dopo sette giorni dalla somministrazione della seconda dose, eseguita 21 giorni dopo la prima quindi invitiamo a continuare ad usare la mascherina”.

Il piano vaccinale prevede la divisione degli operatori sanitari in gruppi: 2 per il territorio di Cremona e 1 per il casalasco; per gli operatori del primo gruppo (attivi presso il presidio di Cremona) le prime dosi saranno somministrate fino al 15 gennaio; la seconda dal 25 al 5 febbraio. Il secondo gruppo, con operatori definiti extra-asst del territorio cremonese (medici di base, pediatri, personale ATS, medici USCA e operatori nelle Croci) sarà vaccinato per la prima dose dal 18 al 22 gennaio; seconda dose dal 8 febbraio al 12 febbraio. Queste le indicazioni fornite dall’Asst per quando la vaccinazione sarà ampliata ad una platea più vasta Il vaccino NON può essere somministrato ai seguenti soggetti: • età < 16 anni • gravi malattie acute in atto / febbre • pregresse gravi reazioni allergiche: persone con anamnesi positiva per anafilassi vanno valutate dal proprio curante per l’idoneità a ricevere il vaccino. • grave reazione allergica alla 1° dose del vaccino • allergia nota ad una delle componenti del vaccino • gravidanza • allattamento • in via precauzionale, soggetti che hanno ricevuto la vaccinazione anti-influenzale con un intervallo prima o dopo inferiore a 14 giorni. Il vaccino PUO’ essere somministrato in soggetti: • con pregressa infezione da COVID-19 (la sua memoria immunitaria viene potenziata), per cui NON è utile alcun test prima della vaccinazione. • età ≥16 anni • immunodepressi / immunosoppressi, la risposta al vaccino potrebbe non essere ottimale • con patologie autoimmuni, malattie croniche (malattie cardiovascolari, diabete, tumori) • in terapia anti-coagulante / antiaggregante

Secondo la programmazione nazionale, le prossime consegne di gennaio sono previste nelle seguenti giornate: 4 gennaio: (76 vassoi) per un totale di 88.920 dosi; 11 gennaio: (83 vassoi) per un totale di 97.110 dosi; 18 gennaio: (83 vassoi) per un totale di 97.110 dosi; 25 gennaio: (98 vassoi) per un totale di 114.660 dosi

La conferma del numero delle dosi e la tempistica delle consegne viene confermata di volta in volta nel corso delle quotidiane riunioni fra le Regioni e la Struttura Commissariale.

Giuliana Biagi