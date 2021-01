E’ stato presentato ufficialmente oggi, venerdì 8 gennaio, Fabio Pecchia come nuovo allenatore della Cremonese. Presente il dg grigiorosso Ariedo Braida che ha esordito: “Innanzitutto voglio ringraziare Pierpaolo Bisoli per la sua opera e il suo lavoro e le persone che hanno collaborato con lui. Putrtoppo succede che a volte le cose non funzionino e a a pagare sono sempre gli allenatori. Il nuovo tecnico è giovane, ma con esperienze importanti: pensiamo sia il profilo adatto al caso nostro. Ha in testa cose molto interessanti e pronto a lavorare su un progetto basato sui giovani e non solo”. Pecchia, dopo aver ringraziato la proprietà, il club e il suo predecessore, si è mostrato motivato: “Da parte mia ci sono grandissimi entusiasmo e voglia: vengo in un club con una storia importante e sempre ostico da affrontare quando ci giocavo contro anche grazie alla presenza di un grande allenatore come Gigi Simoni che mi ha dato tanto e che ricordo con grande affetto. Ho sentito grandissima fiducia da parte dei direttori e questo, insieme alla storia e alla struttura della società, mi ha convinto a venire a Cremona”. (l’articolo completo su CremonaSport)