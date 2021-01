Gli open day delle scuole infanzia comunali, che si sarebbero dovuti tenere domani, sabato 9 gennaio 2021, sono rinviati ai prossimi giorni con nuove modalità di partecipazione. Il motivo lo spiega l’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri: “Il primo incontro informativo online con i genitori riguardante le modalità di iscrizione alle scuole infanzia comunali e la programmazione degli open day, tenutosi ieri, giovedì 7 gennaio, è stato oggetto di un vergognoso attacco di hacker che, con frasi ingiuriose ed irripetibili, ne hanno provocato l’interruzione. Nessuno poteva minimamente immaginare che potesse accadere un simile episodio su una piattaforma il cui accesso era dedicato ai genitori dei bambini che dovevano iscriversi al primo anno della scuola infanzia e che, proprio per questo motivo, era stato lasciato libero a chi desiderava collegarsi. Questo episodio vile, che sarà puntualmente denunciato alla Polizia Postale ci costringe a rimandare l’open day previsto e annunciato per sabato 9 gennaio ed ad organizzare gli incontri secondo modalità diverse per offrire maggiore protezione a chi intenderà partecipare”. A seguito di quanto accaduto, ogni scuola d’infanzia promuoverà due incontri online sulla piattaforma Google suite giovedì 14 gennaio, alle ore 17.30, e sabato 16 gennaio, alle ore 9.30. Per partecipare è necessario iscriversi entro mercoledì 13 gennaio A QUESTO INDIRIZZO.