Ora è ufficiale, la gara tra Vanoli e Milano è stata rinviata. Lo ha annunciato il Presidente della LBA Umberto Gandini che, preso atto che Milano risulta tuttora bloccata a seguito della gara disputata in Eurolega e impossibilitata di far rientro in Italia in tempo utile per la disputa della partita, dispone il rinvio della partita a data da destinarsi. (l’articolo completo su CremonaSport)