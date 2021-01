E’ deceduta nei giorni scorsi, a 98 anni, una delle residenti di Casa Serena che era stata ricoverata in ospedale in seguito al focolaio Covid riscontrato dall’Ats nei primi giorni dell’anno.

Nulla trapela dalla residenza per anziane di via Aselli (che abbiamo tentato di contattare) gestita dalle suore del Buon Pastore, casa madre a Piacenza, e dove dopo il clamore suscitato dai 66 casi casi di contagio tra personale, religiose e ospiti, vige ancora un più stretto riserbo.

Gli accertamenti dell’Ats erano scattati dopo la segnalazione da parte di alcuni medici di base delle residenti di sintomatologie simil Covid.

I tamponi effettuati avevano dato un esito sorprendente: 49 ospiti, 8 suore, 5 operatori e 4 volontari risultavano contagiati e per 11 di loro si era reso necessario il ricovero in ospedale, nella maggior parte dei casi per motivi precauzionali. Nella prima ondata non c’era stato nessun caso di contagio a Villa Serena, contrariamente a quanto era accaduto nelle Rsa della provincia e di tutta Italia.

Giuliana Biagi