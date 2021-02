Internazionalizzazione e nuove iniziative in accordo con Brescia, Montichiari e Bergamo per la Fiera di Cremona. Il direttore, Massimo De Bellis, spiega: “Prima del Covid avevamo già fatto due edizioni di ‘Be italian’ a New York, una fiera sul prodotto agroalimentare italiano organizzato con la rete di impresa”. “Il progetto – aggiunge – stava andando avanti tanto da aver già previsto di realizzare un ‘Be Italian’ in una location da individuare in Europa, ma purtroppo il progetto si è dovuto bloccare a causa del coronavirus”. L’attività, in ogni caso, “non si è fermata”, don il direttore che sottolinea: “Sono allo studio nuovi settori, di carattare principlamente industriale”.

Servizio di Silvia Galli