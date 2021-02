L’unica soluzione per questo problema che ha tutto il mondo è vaccinarsi”. A dirlo, Guido Bertolaso arrivato in mattinata all’ospedale di Cremona per l’avvio della campagna vaccinale sugli over-80. “Se ci sono le dosi – ha aggiunto – finiremo di vaccinare gli anziani entro Pasqua”.

Intervista di Michela Cotelli