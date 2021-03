Sono iniziati questa mattina, martedì 2 marzo, i lavori per allestire l’hub vaccinale in Fiera a Cremona.

Dopo il sopralluogo di ieri, dunque, sono iniziate le operazioni che dovranno portare la struttura ad essere operativa lunedì 8 marzo.

Le vaccinazioni si terranno presso la sala Ponchielli del Padiglione 1 di Cremonafiere, con l’obiettivo di raggiungere le 1200 somministrazioni al giorno quando il tutto sarà a regime.

A CremonaFiere verranno completate le vaccinazioni agli over 80, attualmente in corso presso l’Ospedale (fase 1 Ter) per poi procedere con la fase 2 dedicata al resto della popolazione cremonese.

La scelta del padiglione fieristico è principalmente dovuta alla raggiungibilità del quartiere e alla disponibilità di spazi adeguati da destinare alle varie fasi previste.