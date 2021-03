Anche Soncino, come Cremona e altri 8 comuni del Cremonese, da domani 3 marzo resterà in zona arancione rinforzata. “Ce lo aspettavamo”, ha dichiarato il sindaco Gabriele Gallina.

Nessuna sorpresa, a differenza della scorsa settimana, quando il borgo era stato inserito nella fascia media a causa della vicinanza con la provincia di Brescia. “I dati, evidentemente, indicano che è più prudente agire in questo senso”, ha proseguito il primo cittadino.

Intanto in paese proseguono le vaccinazioni: 168 le dosi giornaliere somministrate agli over 80, non solo ai residenti, ma anche a cittadini di Casalbuttano, Paderno, Pizzighettone, Soresina… “Nessun intoppo”, assicura Gallina. Per gli over 60 sono già aperte le prenotazioni per aderire alla campagna vaccinale anti-covid.

