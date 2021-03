Niente merce all’esterno dei negozi e ingressi contingentati: lo Sbaracco in versione rivista e corretta rispetta rigorosamente le normative anti-Covid. Soddisfazione da parte dei commercianti, che vedono in questo evento uno spiraglio positivo.

Numerose le persone in giro per il centro, sia la mattina, sia al pomeriggio, soprattutto nella zona di piazza Duomo, sebbene quasi tutte molto attente a indossare la mascherina. Del resto non sono mancati i numerosi controlli da parte delle forze dell’ordine, che hanno presidiato la situazione.

Il servizio di Giovanni Palisto

(Foto gentilmente realizzate da Francesca Bazza)