Sono 84 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 22.996. L’indice di contagio è al 10%. 2.301 i casi in Lombardia, di cui 92 debolmente positivi.

Salgono di 24 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 597, e salgono di 142 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 5.200 ricoverati. I decessi sono 52.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 676 contagi, di cui 230 in città, Bergamo 199, Brescia 485, Como 152, Lecco 36, Lodi 45, Mantova 62, Monza e Brianza 309, Pavia 43, Sondrio 65 e Varese con 85.

Sono 13.902 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri ne erano stati diagnosticati 20.765). I test effettuati, tra antigenici e molecolari, sono stati 184.684. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi nel nostro Paese sono 3.081.368. Sono 318 i decessi per Covid registrati nell’ultima giornata (ieri erano 207), per un totale di 100.103 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.