Prosegue il rifacimento integrato della rete dei sottoservizi di via Villa Glori. Conclusi i lavori che riguardano la rete elettrica e quella del gas, si interviene ora per posare una nuova tubazione fognaria, della lunghezza di 100 metri, in sostituzione di un vetusto e ammalorato cunicolo in mattoni che risale molto probabilmente alla seconda metà dell’Ottocento. L’opera viene eseguita a cura di Padania Acque S.p.A.

Per ridurre i disagi e consentire l’utilizzo del parcheggio di via Villa Glori il cantiere si svilupperà in due fasi, che comportano modifiche alla viabilità, opportunamente segnalate. Sarà dapprima chiuso il tratto da corso Garibaldi e si potrà accedere al parcheggio da via Trecchi (con istituzione del doppio senso di marcia). Successivamente sarà chiusa la via nel tratto compreso dall’ingresso del parcheggio Villa Glori a via Trecchi. Il passaggio pedonale sarà sempre garantito in sicurezza.

Durante la prima fase dei lavori sarà sostituito il tratto di fognatura da corso Garibaldi fino al parcheggio di via Villa Glori, a seguire si procederà in direzione via Trecchi per concludere tutte le operazioni nell’arco di un paio di mesi. Il termine dei lavori è previsto entro la metà di maggio in modo da rispettare il cronoprogramma a suo tempo stabilito, fatti salvi imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.

L’intervento, molto articolato in quanto contempla il rifacimento di tutti i sottoservizi, consente di ridurre i disagi ai cittadini e al traffico veicolare oltre che ottimizzare le tempistiche e le modalità operative del cantiere, agevolando così le operazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti.

L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare, in stretta collaborazione con la Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Cremona, Lodi e Mantova.

I lavori in via Villa Glori erano iniziati a metà febbraio e avrebbero dovuto concludersi a metà marzo. La richiesta era stata fatta dalla società del gruppo Lgh che si occupa di distribuzione elettrica. Una volta effettuato lo scavo erano emersi problemi alla fognatura, di qui la scelta di intervenire subito da parte di Padania Acque.