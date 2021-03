Sono ormai 66.684 i vaccini somministrati in provincia di Cremona (contando prime e seconde dosi): questo l’ultimo dato diramato da Ats Valpadana, che specifica come la campagna stia ora procedendo a velocità incredibile, considerando che rispetto a una settimana fa sono più che raddoppiati (erano circa 32mila alla data dell’ultimo monitoraggio, il 17 marzo).

Nel dettaglio, sono 30.919 quelli somministrati dall’Asst di Cremona e 16.947 quelli nel territorio cremasco. A questi si aggiungono 18.818 dosi erogate presso altre strutture (come le Rsa).

Per quanto riguarda gli over 80, 18.920 hanno ricevuto la prima dose e 5.872 la seconda. Nell’ambito delle scuole sono state vaccinate invece, per il momento, 4.765 persone.

