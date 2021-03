Proseguono i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale a Palazzo Ala Ponzone. Da lunedì 30 marzo saranno interessati i locali che ospitano l’Anagrafe, pertanto l’accesso a questo ufficio sarà da corso Vittorio Emanuele II, 42 (lo stesso per l’Ufficio Elettorale).

Sono state in ogni caso “disposte tutte le misure organizzative e tecniche per garantire il rispetto degli appuntamenti già fissati per il rilascio di carte identità elettroniche, certificazioni e cambi di residenza”, come assicura il Comune. L’accesso allo Stato Civile rimane invece possibile da via Ala Ponzone, 32.

Rimangono invariati gli orari e i giorni di apertura al pubblico.

I cittadini sono “inviati a seguire le indicazioni che saranno poste agli accessi del Palazzo Ala Ponzone e di utilizzare, laddove possibile, i servizi online del Comune” (https://www.comune.cremona.it/servizionline).

Tutte le informazioni sulle nuove e temporanee misure organizzative sono pubblicate sul sito del Comune di Cremona.

