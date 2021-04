Stanno terminando le demolizioni nell’area ex Snum tra via Giordano e via Cadore, ma il nuovo progetto di recupero dell’area e la sistemazione della viabilità circostante non hanno ancora avviato il loro iter in Comune. Lo spiega Nicola Massera, del gruppo Findonati, che ha acquisito l’area dalla coop. Monteverdi: “Al momento abbiamo fatto quello che era possibile fare nell’immediato, ossia la ricostruzione della Cremonella e le demolizioni degli edifici. Ma per quanto riguarda il futuro non siamo in grado di dire nulla perchè il progetto non è ancora stato presentato in Comune. I nostri tecnici e l’ufficio legale stanno rivedendo la convenzione stipulata tra l’ente e il precedente proprietario. L’unica cosa certa sul futuro di quell’area è che ci sono già determinate imposizioni da parte della Soprintendenza sulle caratteristiche che dovranno avere i fabbricati”.

La precedente convenzione prevedeva una rotonda rotonda all’incrocio Giordano – via Bosco – porta Mosa, ma al momento non si può dire se sarà confermata. Il recupero di quest’area – che oggi a demolizione avvenuta, rivela tutta la sua ampiezza – si inserisce inoltre nel programma di riassetto di via Giordano e via Cadore, per il quale il Comune intende avviare la progettazione esecutiva confrontandosi col Comitato di quartiere. gb

