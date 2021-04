Questa mattina, Paolo Carletti e Maria Vittoria Ceraso, Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale di Cremona, hanno sottoscritto la mozione unitaria per riconsiderare lo spostamento a Montichiari della Manifestazione fieristica Bovino da Latte e il sostegno al rilancio di CremonaFiere. E’ questo l’atto che sarà discusso e messo in votazione domani, giovedì 15 aprile, nel corso della seduta consiliare che, a partire dalle ore 15, si terrà nella Sala Stradivari del Centro Congressi di CremonaFiere.

“La Politica – sostiene Carletti – ha dato prova che l’unità di intenti permette di ottenere risultati altrimenti impossibili: su un argomento delicato che impegna categorie economiche ed enti superiori riuscire ad elaborare un testo condiviso e mai scontato non era affatto facile.

Tutti avremmo avuto l’occasione per sfilarci dagli impegni per opportunità politica, ed invece tutti abbiamo ceduto a qualche prerogativa personale pur di arrivare all’obiettivo di presentare un testo coraggioso che vuole essere di riferimento per l’intero territorio provinciale.

Mi si lasci dire che se altri avessero dimostrato lo stesso spirito collaborativo, costruttivo e volto al progresso socio economico della nostra comunità, come ha fatto la Politica, non ci troveremmo in questa situazione”.

“La Politica guarda avanti, come è giusto che faccia, i capigruppo sono concordi nel non voler rinunciare alla tutela di un patrimonio chiave del nostro territorio come la Fiera ed hanno collaborato affinché il testo finale fosse non solo condiviso ma, cosa ben più difficile, fosse anche incisivo e di aiuto concreto alla tutela della nostra Fiera che può contare sull’entusiasmo del suo Presidente e sulla competenza del suo Direttore Generale.

Ringrazio personalmente i capigruppo per la collaborazione ed il Sindaco che ha sempre chiesto a questa Presidenza di cercare una soluzione che fosse davvero condivisa da tutti.

La mozione viene firmata da Presidente e dalla Vice Presidente del Consiglio Comunale. E’ la prima volta che accade a Cremona e questo dà il segno di quanto coinvolgimento ci sia e di quanta unità di intenti abbia animato le singole rappresentanze in Consiglio, che, con profilo istituzionale, fanno la loro parte senza alimentare polemiche o provocare scontri”.

