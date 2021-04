Ha iniziato a collaborare con la giustizia, il boss Nicolino Grande Aracri, a capo di una delle cosche di ‘ndrangheta più potenti con base a Cutro, nel crotonese, ma con ramificazioni in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Condannato a vari ergastoli, la sua figura è stata al centro del processo Aemilia celebrato in Emilia Romagna. Un personaggio di grande rilievo nel vertice delle ‘ndrine delle nostre zone. Il boss aveva sotto controllo il piacentino, il parmense e il cremonese attraverso suoi uomini di fiducia. Era stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Cremona per il duplice omicidio avvenuto alle Colonie Padane, quando furono assassinati il 29enne Dramore Ruggiero e il 39enne Antonio Muto; in quello stesso agguato di mafia restarono feriti i fratelli Rosario e Michele Diletto. Grande Aracri era detenuto nel carcere milanese di Opera quando ha chiesto di incontrare i magistrati guidati da Nicola Gratteri. Ai pm avrebbe già reso le prime dichiarazioni.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata