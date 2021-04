Sul corpo di Carlo Maestri, 60 anni, originario di Parma, il paracadutista morto sabato pomeriggio al Migliaro dopo essere precipitato in un campo, la procura ha disposto l’autopsia che farà chiarezza sulle cause della morte del paracadutista. Fatale è stato l’impatto al suolo dopo la caduta, ma Maestri potrebbe essere stato anche vittima di un malore. Il 60enne, detto “Maio”, viveva a a Sant’Ilario d’Enza dove lavorava alla CGR spa, Compagnia generale riprese aeree.

Il dramma è avvenuto alle 14, quando Maestri e il suo istruttore si sono lanciati singolarmente dal velivolo. Quando è stato il momento di azionare il paracadute, quello del 60enne non si è aperto in modo corretto. Cosa che può succede, come hanno confermato il presidente dell’aeroclub Migliaro, Angelo Castagna, e la presidente dello Sky Team Cremona Vanna Bazzi.

Maestri a quel punto avrebbe dovuto sganciare il primo paracadute e passare a quello di emergenza. Lo ha fatto, ma troppo tardi. Era ormai pericolosamente vicino al suolo. I soccorsi, seppur tempestivi, non hanno potuto far nulla per strapparlo alla morte.

Sconvolti i testimoni dell’incidente e le persone che conoscevano la vittima, iscritta allo Sky Team e con all’attivo circa 100 lanci.

