Era in capo alla famiglia Taino di Robecco d’Oglio il sodalizio criminale sgominato in queste ore dai Carabinieri con l’arresto di 12 persone di cui due ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato, ricettazione, e riciclaggio in concorso.

Gli arresti sono avvenuti in flagranza di reato per sette soggetti; altri 27 sono stati deferiti in stato di libertà sempre per i reati di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio oltre che per estorsione in concorso e violazione delle leggi ambientali, falsa fatturazione per operazioni inesistenti. Sono stati accertati furto e riciclaggio di ben 131 autovetture e sequestrati 111 motori di auto e componentistica automotive, provento di furti commessi tra 2018 e 2020 per un valore di circa 4 milioni di euro.

I dettagli sono stati illustrati questa mattina presso il comando provinciale dei Carabinieri di Cremona. Il lavoro degli inquirenti ha scoperchiato un giro di furti d’auto spesso su commissione di carrozzieri e collezionisti del settore. Individuata l’auto richiesta, veniva approntato un piano per rubarla, monitorando gli spostamenti dei proprietari e le loro abitudini di vita. Non solo: il sodalizio criminale si era specializzato nell’individuare pezzi unici o rari per tipologia e palmares sportivo. Un caso emblematico è quello relativo al furto di una Lancia Delta integrale Martini rubata nell’ottobre 2019 da un capannone di un imprenditore della provincia di Brescia. In alcuni casi le auto venivano smembrate, ma certamente non questa, perfettamente conservata e con carta di circolazione intestata al pilota due volte campione del mondo rally Massimo Miki Biasion.

Cinque i componenti della famiglia Taino in arresto:

Per mettere a segno i colpi venivano utilizzate attrezzature professionali tra cui alcuni apparati per l’alterazione dei codici delle centraline elettroniche e ‘jammer’ in grado di inibire gli allarmi delle abitazioni e disturbare le comunicazioni telefoniche per ritardare l’intervento delle forze dell’ordine.

Al vertice del gruppo – rileva l’indagine – stava la famiglia Taino di Robecco d’Oglio, già nota per furti e riciclaggio “con capacità criminali anche a connotazione transnazionale”, affermano gli inquirenti. Le parti dei veicoli venivano vendute in Slovenia, Croazia e in Africa: centinaia di componenti “automotive” del valore di 300mila euro erano già imballati e pronti per essere spediti alla volta del Ghana.

Ma c’era anche un volto “legale”: alcuni degli arrestati si qualificavano come esperti nel crescente mercato dei rari ricambi di auto d’epoca, tanto da apparire anche in interviste presso riviste specializzate. Ad alcuni di essi è anche riconducibile la “Epocastore” di Pontevico.

L’operazione porta il nome di Donkey in quanto a giugno 2020 nel corso di una perquisizione nei confronti di Aldo Taino, ispezionando il maneggio vicino alla sua abitazione è stata rilevata una discordanza tra gli animali presenti (cavalli ed asini) e quelli censiti. La famiglia degli arrestati infatti da 40 anni era attiva anche nella macellazione clandestina “per alimentare le richieste di ristoranti e trattorie del bresciano, piacentino e lodigiano, famose per utilizzare le carni e equine per la preparazione di piatti tradizionali”.

