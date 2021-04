Altri sette esposti sono arrivati nelle scorse ore all’Ordine dei medici in riferimento alla condotta del medico che avrebbe dissuaso alcune persone dal vaccinarsi, durante i colloqui per le anamnesi presso l’hub di CremonaFiere. In tutto quindi sono otto le denunce formali che puntano il dito contro il dottor Francesco Berti, dopo la prima, formulata dalla madre di una minorenne in cura oncologica a cui il medico avrebbe consigliato di afre ulteriori approfondimenti prima di procedere con la vaccinazione.

