15 anni fa, il 29 aprile 2006 se ne andava Domenico Luzzara. Presidente della Cremonese per oltre 30 anni, sotto la sua gestione i grigiorossi hanno ottenuto i punti più alti della propria storia, dalle stagioni in Serie A fino alla gloria di Wembley e al Trofeo Anglo-Italiano alzato nel 1993. Malato da tempo, Luzzara ha lasciato Cremona e il popolo girigogolo all’età di 84 anni, quando non era più presidente. A lui si devono le scelte di affidare a Emiliano Mondonico e Luigi Simoni le proprie squadre, venendo ripagato con risultati d’eccezione, ma soprattutto quella di dare le chiavi della costruzione della rosa ad un’altra bandiera girigiorossa, Erminio Favalli. E proprio dietro alla curva dedicata allo stesso Favalli, è stato intitolato all’indimenticato presidente il piazzale dello Zini, teatro dell’epopea di Luzzara.

