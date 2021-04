Leggi anche: 13 Apr 2021 Morte di Sabrina Beccalli

Depositata la perizia

Dalle condizioni dei resti di Sabrina Beccalli non è stato possibile accertare dinamica e cause della morte. Sono le conclusioni della perizia, composta da 120 pagine, relativa al decesso della 39enne cremasca bruciata a Ferragosto nella sua Fiat Panda nelle campagne di Vergonzana dall’amico Alessandro Pasini, da agosto in carcere accusato dell’omicidio della donna e della distruzione del suo cadavere.

Nella perizia del pool di esperti del medico legale Cristina Cattaneo è stato accertato che Sabrina, poche ore di prima di morire, aveva assunto cocaina, ma non è stato possibile stabilire in che quantità. La donna, è stato accertato dai periti, faceva uso abituale di sostanze stupefacenti e di antidepressivi.

Un particolare importante è il fatto che gli esperti hanno accertato la presenza di un trauma meccanico alla mandibola e alla mascella laterale destra di natura contusiva dovuto ad un colpo violento o a una caduta.

Infine sul corpo della donna sono state trovate alcune sostanze, la cui analisi, però, spetterà ai carabinieri del Ris.

“E’ morta per un’overdose, ho sentito una caduta, l’ho poi caricata in macchina e l’ho bruciata”, ha sempre sostenuto Alessandro Pasini dal giorno del suo arresto. Per l’avvocato Paolo Sperolini, “la perizia è compatibile con il racconto fatto dal mio assistito che non ha mai cambiato la sua versione. Sabrina era sua amica, non l’avrebbe mai ammazzata”.

