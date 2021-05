Cremonese subito in campo dopo il pareggio di sabato 1° maggio contro la Reggina. I girigiorossi scenderanno in campo oggi pomeriggio, martedì 4 maggio, alle 14.00 sul campo del ChievoVerona, lontano 5 lunghezze e al momento ultima squadra a qualificarsi per i playoff. I gialloblù, reduci dal ko contro il Pisa, non stanno vivendo un momento particolarmente brillante, avendo vinto solo due delle ultime 13 partite.

