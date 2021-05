Un paese sgomento e incredulo. La gente di Travagliato ha appreso dai giornali, dal social e anche dal parroco, questa mattina durante la Messa, la notizia della morte di Danilo e Chiara Ghitti, padre e figlia, deceduti ieri mattina lungo la via Postumia a Pieve San Giacomo. Nell’abitazione di via Palmiro Togliatti 24, famigliari e amici sia alternano a consolare Carolina Cavallini, moglie e madre, rimasta sola.

Il parroco ha annunciato la tragica morte durante la Messa. Ghitti era attivo nel gruppo locale della protezione Civile: “Era stato con noi per parecchi anni, poi per ragioni di lavoro non era più riuscito a conciliare i due impegni”, racconta Roberto Berardelli. “Era una persona disponibile e piena di voglia di vivere, per noi è una botta al cuore la sua scomparsa. Gli si illuminavano gli occhi quando parlava di montagna e tante volte mi ha consigliato percorsi da andare a fare”

il cordoglio di tutta la comunità viene espresso dal sindaco Renato Pasinetti: “E’ una notizia tragica che non vorremmo mai ricevere, quella che ha colpito la nostra comunità e in maniera drammatica questa famiglia che vede una figlia unica e il proprio padre morire sulla strada così, e lascia una donna sola”.

Nelle prossime ore si saprà se verrà disposta l’autopsia sui due corpi.

