Procedono i lavori di trasformazione nell’area ex Armaguerra, dove è stato demolito il muro di cinta sul versante della tangenziale, di fronte al sottopasso dell’Itis. le rampe di ingresso sono ora occupate dai resti delle demolizioni.

Lo squarcio nel muro di recinzione della ex fabbrica di armi rende visibile una parte di città sconosciuta e un angolo naturalistico che per decenni è cresciuto indisturbato dagli interventi umani. Una fitta boscaglia è cresciuta lungo il cavo Rodanino, che qui torna a scorrere in superficie dopo essere stato tombinato nel quartiere Cambonino. Il sottopasso ciclopedonale verrà prolungato rispetto alla situazione attuale in modo che ingresso ed uscita saranno inseriti nel contesto della nuova area commerciale e direzionale, dove sono in previsione cinque medie superfici di vendita (non superiori ai 1500 mq), un negozio di vicinato, bar e ristorante fast food. La proprietà ha assicurato la messa in sicurezza della parte ambientale anche con nuove piantumazioni.

Sul versante verso via Castelleone è già visibile il nuovo marciapiede (anche qui, una pista ciclopedonale) e la piattaforma su cui sorgerà quello che finora è l’unico marchio certo, ossia il supermarket della Lidl.

fotoservizio Sessa

