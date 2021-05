La città si prepara alla visita del presidente della Repubblica, attesa per la mattina del 25 maggio. Già da ieri è stato istituito il divieto di sosta lungo tutta via Bissolati e via Santa Tecla, sede del campus della Cattolica, seconda tappa del breve viaggio cremonese di Mattarella. Il parcheggio Santa Tecla per l’occasione verrà chiuso per ragioni tecniche.

Dalle 10 alle 12, sarà invece sospeso l’accesso del pubblico agli uffici di palazzo Comunale – SpazioComune.

I preparativi per dare alla città il maggiore decoro possibile coinvolgono anche la raccolta rifiuti. Linea Gestioni sta avvertendo in queste ore i residenti dell’area interessata che il 25 maggio i contenitori dovranno essere esposti entro le ore 5.00 del mattino ed essere ritirati non oltre le 7.30.

Quelli che rimarranno esposti dopo questo orario saranno prelevati da Linea Gestioni e per la restituzione ci si dovrò rivolgere al Centro Servizi di via Postumia 102.

Queste le strade interessate alle norme sull’esposizione dei rifiuti:

• Via Platina

• Via Sicardo

• Piazza Zaccaria

• Piazza del Comune

• Cortile Federico II°

• Via Gonfalonieri

• Via Lombardini

• Piazza Stradivari

• Via Baldesio

• Largo Boccaccino

• Via Santa Tecla

• Via Bissolati nel tratto tra via Santa Tecla e v.lo Tombino

• Vicolo Tombino

• Via Baldesio

• Piazza Stradivari

• Corso Vittorio Emanuele

• Via del Vasto

• Via Bissolati

© Riproduzione riservata