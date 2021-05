La guardia di finanza ha notificato un avviso di garanzia all’ex comandante della polizia municipale di Cremona Fabio Germanà Ballarino, cremonese, dal 2017 al comando della municipale di Lodi. Ne dà notizia “Il Cittadino di Lodi”. Gli inquirenti si sono limitati a dire che l’indagine non riguarda il Comune di Lodi. Risulta che il comandante sia stato accompagnato dai finanzieri alle 4.30 del mattino al comando di via Cadamosto per il sequestro di un computer, e ci sono anche altri due indagati. Gli accertamenti riguarderebbero il concorso pubblico per l’assunzione di un agente della polizia locale conclusosi il 31 marzo scorso a Cornegliano Laudense. Germanà Ballarino aveva guidato il comando di Cremona dal 2009 al 2014.

© Riproduzione riservata