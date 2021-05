Dopo essere stato rimandato di qualche giorno, e dopo molti malumori nei partiti, l’assemblea dei sindaci ha trovato la quadra del nuovo cda di Padania acque che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Oggi pomeriggio, alla presenza del 99,49% del capitale sociale si è svolta l’assemblea a Cremonafiere: nuovo presidente al posto di Claudio Bodini è Cristian Chizzoli, espressione della Lega, docente del dipartimento di marketing dell’Università Bocconi.

Riconfermato Alessandro Lanfranchi per l’area di centrosinistra, sempre nel ruolo di amministratore delegato; per il centrodestra è stato eletto Bruno Paggi, espressione di Forza Italia, manager e imprenditore cremasco già presidente di Linea Gestioni srl; Luana Piroli, cremonese e General Manager in ambito sanitario; Francesca Scudellari, avvocato cremonese, un passato da amministratore, espressione del presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni.

L’unico che si è astenuto è stato il sindaco di Stagno Lombardo Roberto Mariani.

